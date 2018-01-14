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Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Senin anneliğine laf etmedim!

Lifetime TV'deki 'Laf Bende Kalmasın'ın yorumcusu Yeşim Salkım, Seda Sayan'ın oğluna söylediği iddia edilen sözlere cevap verdi

14 Ocak 2018, Pazar 14:51
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Senin anneliğine laf etmedim!
Geçen gün trafikte ilerlerken Instagram'da canlı yayın yapan Yeşim Salkım'a kadın bir takipçisi küfür etti. Yeşim Salkım da canlı yayında "Sen bana böyle davranıyorsun ya eminim senin bir çocuğun varsa eğer ona da böyle kötü davranıyorsundur" dedi.

Instagramda 'magazin.gundemii' isimli bir site de bu canlı yayını alıp Yeşim Salkım'ın söylediği sözleri sanki Seda Sayan ve oğlu Oğulcan'a demiş gibi gösterdi.

Bunun üzerine Yeşim Salkım şu açıklamayı yaptı:

''Hiçbir zaman senin duruşunla, anneliğinle ya da insanlığınla aksini düşünmedim düşünmem de. Bu bir sitenin oyunudur. Bunlar ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Asla çocuklarımız bizim başımızın tacı. Senin için de çok tatsız şeyler oldu. Ve ben de çok kırgınım. Senin de bilmediğin çok şey var. İnşallah birgün biz de seninle böyle karşı karşıya geliriz. Çünkü sen şimdiye kadar beni dinlemedin. Hep başkalarını dinledin. Belki bir gün de benim tarafımdan dinlersin''

NELER OLDU?

Seda Sayan, Show TV'deki programına Gülben Ergen'i konuk edince Lifetime TV'deki 'Laf Bende Kalmasın'ın yorumcusu Yeşim Salkım da adeta çıldırmıştı. Instagram hesabında Seda Sayan için ithamlarda bulunmuştu. Seda Sayan mahkemeye başvurup Yeşim Salkım hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Yeşim Salkım da hemen ardından Seda Sayan için 3 ay uzaklaştırma çıkartmıştı.

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