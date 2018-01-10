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Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler

Seda Sayan, Yeşim Salkım hakkında 'konuşma yasağı' aldırdığına dair kararı Instagram'da yayınladı. TC kimlik numarası ile ev adresi deşifre olan Yeşim Salkım, Seda Sayan ve avukatına tepki gösterdi. 

10 Ocak 2018, Çarşamba 22:01
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler
Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı video ile Seda Sayan'a adeta ateş püskürdü.

Seda Sayan, Yeşim Salkım ile arasındaki gerilimi yargıya taşıdı ve  hakkında 'konuşma yasağı' çıkardı. Bu yasağı sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, Yeşim Salkım'ın ev adresini ve TC kimlik numarasını sansürlemedi.

'A BE GERİZEKALI'


Yeşim Salkım, bunun üzerine Instagram hesabından Sayan'a sert sözler söyleyen  bir video yayınladı;


 

SEDA SAYAN GERİ ADIM ATTI


Seda Sayan, Salkım’ın tepkisi sonrası paylaşımında yer alan adres ve TC bilgisinin üzerini anında kapattı.

NE OLMUŞTU?

Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına çıkarıp arkadaşının yanında olunca bu duruma Seren Serengil çok bozuldu. Seren Serengil 'Ablam' dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Seren Serengil'in ardından Seda Sayan'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Yeşim Salkım Seda Sayan'a: Madem televizyoncusun beni de çıkar o programa benim reytingim ondan daha yüksek demişti.


Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazlaYeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla


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