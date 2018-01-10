Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler

'A BE GERİZEKALI'

SEDA SAYAN GERİ ADIM ATTI

NE OLMUŞTU?

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

Mine Bozkurt

hesabından paylaştığı video ile'a adeta ateş püskürdü.Seda Sayan, Yeşim Salkım ile arasındaki gerilimi yargıya taşıdı ve hakkında 'konuşma yasağı' çıkardı. Bu yasağı sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, Yeşim Salkım'ın ev adresini ve TC kimlik numarasını sansürlemedi.Yeşim Salkım, bunun üzerine Instagram hesabından Sayan'a sert sözler söyleyen bir video yayınladı;Seda Sayan, Salkım’ın tepkisi sonrası paylaşımında yer alan adres ve TC bilgisinin üzerini anında kapattı.Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına çıkarıp arkadaşının yanında olunca bu duruma Seren Serengil çok bozuldu. Seren Serengil 'Ablam' dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Seren Serengil'in ardından Seda Sayan'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Yeşim Salkım Seda Sayan'a: Madem televizyoncusun beni de çıkar o programa benim reytingim ondan daha yüksek demişti.