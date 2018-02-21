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Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik'in başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı var. Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri filme damga vurdu

Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)
Şimdilerde Lifetime kanalında Mehmet Coşkundeniz ve Elif Güvendik ile Laf Bende Kalmasın programını sunan Yeşim Salkım'ın başrolde oynadığı Eğreti Gelin Ladik filminin tanıtımı yayınlandı.

Yeşim Salkım'ın  cesur sahneleri fragmana damga vurdu.

Yeşim Salkım'ın bir kadınla öpüştüğü sahneler de tanıtımda yer aldı.

Yeşim Salkım daha önce basına yansıyan bu sahne için ''O sahnede lezbiyen bir ilişki yok. Sadece ölen bir kadının veda sahnesi'' yorumunu yapmıştı.

3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç'in yönettiği film, 2015'te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan'da vizyona girecek.

Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.

İŞTE ÇOK KONUŞULACAK FİLMİN FRAGMANI:




Yeşim Salkım ile İlkay Kayku


Yeşim Salkım


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