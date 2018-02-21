Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)

3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

İŞTE ÇOK KONUŞULACAK FİLMİN FRAGMANI:

Çiğdem Saltık

Şimdilerdekanalındaveilesunanın başrolde oynadığıyayınlandı.fragmana damga vurdu.bir kadınla öpüştüğü sahneler de tanıtımda yer aldı.daha önce basına yansıyan bu sahne için ''O sahnede lezbiyen bir ilişki yok. Sadece ölen bir kadının veda sahnesi'' yorumunu yapmıştı.Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç'in yönettiği film, 2015'te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan'da vizyona girecek.Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.