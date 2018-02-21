Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)

Şimdilerde Lifetime
kanalında Mehmet Coşkundeniz
ve Elif Güvendik
ile Laf Bende Kalmasın programını
sunan Yeşim Salkım'
ın başrolde oynadığı Eğreti Gelin Ladik filminin tanıtımı
yayınlandı.
Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri
fragmana damga vurdu.
Yeşim Salkım'ın
bir kadınla öpüştüğü sahneler de tanıtımda yer aldı.
Yeşim Salkım
daha önce basına yansıyan bu sahne için ''O sahnede lezbiyen bir ilişki yok. Sadece ölen bir kadının veda sahnesi'' yorumunu yapmıştı.
3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ
Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç'in yönettiği film, 2015'te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan'da vizyona girecek.
Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.
İŞTE ÇOK KONUŞULACAK FİLMİN FRAGMANI:
Yeşim Salkım ile İlkay Kayku
Yeşim Salkım
Çiğdem Saltık