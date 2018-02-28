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Yeşim Salkım Seda Sayan'la nasıl barıştığını anlattı

Show TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'ın bugünkü konuğu Yeşim Salkım oldu. Seda Sayan ile araları bozulan Yeşim Salkım, birbirlerine neden kırıldıklarını ve nasıl barıştıklarını canlı yayında anlattı.
 

Yeşim Salkım Seda Sayan'la nasıl barıştığını anlattı
Yeşim Salkım, programına konuk aldığı bazı kişilerin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Seda Sayan’a tepki göstermiş, onun sert sosyal medya paylaşımları üzerine Seda Sayan da suç duyurusunda bulunmuştu. Bu şekilde giderek alevlenen kavgada her şey tatlılığa bağlandı. Peki yılın barışmasında neler yaşandı? Bir akşam yemeğinde buluşan eski dostlar aralarında buzları eritti. 


ARTIK EVLENMEM

Yeşim Salkım, 'Hayatındanızda biri var mı?' sorusuna, "Aşk denilince çok dertliyim." diyerek sözlerine şu sözlerle devam etti: 3 sene oldu gerçekten hayatıma kimse girmedi. Elini tuttuğum, bir çiçek aldığım, aşık olduğum insan olmadı. Keşke olsa... Artık evlenmem. Belli bir yaşa gelmiş 2 çocuk sahibi bi kadınım.

 


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