Yeşim Salkım Seda Sayan'la nasıl barıştığını anlattı

Büşra Kamış

, programına konuk aldığı bazı kişilerin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla’a tepki göstermiş, onun sert sosyal medya paylaşımları üzerine Seda Sayan da suç duyurusunda bulunmuştu. Bu şekilde giderek alevlenen kavgada her şey tatlılığa bağlandı. Peki yılın barışmasında neler yaşandı? Bir akşam yemeğinde buluşan eski dostlar aralarında buzları eritti.Yeşim Salkım, 'Hayatındanızda biri var mı?' sorusuna, "Aşk denilince çok dertliyim." diyerek sözlerine şu sözlerle devam etti: 3 sene oldu gerçekten hayatıma kimse girmedi. Elini tuttuğum, bir çiçek aldığım, aşık olduğum insan olmadı. Keşke olsa... Artık evlenmem. Belli bir yaşa gelmiş 2 çocuk sahibi bi kadınım.