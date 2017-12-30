Yeşim Salkım, Seren Serengil ile Hande Yener'in savaşına karıştı!

''BİR GRAM BİLE AKLINIZ YOK MU?''

SEREN SERENGİL: HANDE PSİKOLOĞA GİTMELİ

Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Hande Yener çıplak fotoğrafla saldırdı, Seren Serengil dava açtı

Çiğdem Saltık

in üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca kavga çıkmıştı.de misilleme olarakin uyuşturucu kullandığını ima etmişti.Mahkemelik olan olayı''Savaşın bile taktiği, tekniği vardır. Belden aşağı çalışılmaz. Daha adil dövüşmelerini isterim. Seren, Demet Akalın'ı savunduğu için böyle oldu. Hiç mi bir gram aklınız yok sizin? Bu ülkenin bir numarası kesinlikle Tarkan'dır''Önceki gün Cihangir'de görüntülenene yüklenmeye devam etti:''Ben Telifmetre olayına inanmadığımı söyledim sadece. Hakaret etmedim, iftira atmadım. Ama o çok çirkinleşti, ayıp etti. Bir psikoloğa gitmesi lazım. Çok saldırgan, herkesle kavgalı.''