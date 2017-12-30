Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Yeşim Salkım, Seren Serengil ile Hande Yener'in savaşına karıştı!

Seren Serengil-Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da karıştı. İkilinin tartışmayı belli bir seviyede tutamadığını söyleyen Yeşim Salkım ağır konuştu

30 Aralık 2017, Cumartesi 15:36
Yeşim Salkım, Seren Serengil ile Hande Yener'in savaşına karıştı!
Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca kavga çıkmıştı. Seren Serengil de misilleme olarak Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını ima etmişti.

''BİR GRAM BİLE AKLINIZ YOK MU?''

Mahkemelik olan olayı Yeşim Salkım yorumladı: ''Savaşın bile taktiği, tekniği vardır. Belden aşağı çalışılmaz. Daha adil dövüşmelerini isterim. Seren, Demet Akalın'ı savunduğu için böyle oldu. Hiç mi bir gram aklınız yok sizin? Bu ülkenin bir numarası kesinlikle Tarkan'dır''

SEREN SERENGİL: HANDE PSİKOLOĞA GİTMELİ



Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Seren Serengil, Hande Yener'e yüklenmeye devam etti:

''Ben Telifmetre olayına inanmadığımı söyledim sadece. Hakaret etmedim, iftira atmadım. Ama o çok çirkinleşti, ayıp etti. Bir psikoloğa gitmesi lazım. Çok saldırgan, herkesle kavgalı.''

Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Hande Yener çıplak fotoğrafla saldırdı, Seren Serengil dava açtıHande Yener çıplak fotoğrafla saldırdı, Seren Serengil dava açtı

 
Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan yılbaşı yemeğinde buluştu

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan yılbaşı yemeğinde buluştu
Bensu Soral ve Hakan Baş Avusturya'da

Bensu Soral ve Hakan Baş Avusturya'da
Şahan Gökbakar'dan takipçilerine: Size ne kardeşim!

Şahan Gökbakar'dan takipçilerine: Size ne kardeşim!
Ünlü aldatma skandalları!

Ünlü aldatma skandalları!
2017'de hayatını kaybeden ünlü isimler

2017'de hayatını kaybeden ünlü isimler
Son dakika! Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti! Ayşe Selen kimdir?

Son dakika! Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti! Ayşe Selen kimdir?

Engin Günaydın'ın kız arkadaşı böyle kaçtı

Engin Günaydın'ın kız arkadaşı böyle kaçtı
Sıla'nın yeni saçları olay oldu

Sıla'nın yeni saçları olay oldu
Uğur Yücel çıldırdı: Siz kimsiniz lan?

Uğur Yücel çıldırdı: Siz kimsiniz lan?
Öykü Karayel ve Can Bonomo Atatürk Havalimanı'nda aşka geldi

Öykü Karayel ve Can Bonomo Atatürk Havalimanı'nda aşka geldi
Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)

Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)