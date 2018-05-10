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Yetki Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kurulu'na yetki veren tasarı kabul edildi

10 Mayıs 2018, Perşembe 21:30
Yetki Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi
6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda, 16 Nisan 2017'de yapılan referanduma ilişkin bazı düzenlemeler yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri düzenleniyor.

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, Kanun Tasarısı gibi ibareler değiştiriliyor veya yürürlükten kaldırılıyor.

AA


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