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Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmalarından Yiğit Bulut, Çekya'nın terör örgütü PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'i serbest bırakmasına tepki gösterirken, "Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya" ifadesini kullandı

02 Mart 2018, Cuma 14:43
Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya
Terör örgütü PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, geçen hafta pazar günü Çekya'nın başkenti  Prag'da gözaltına alındı. 2 günlük gözaltı süresi sonrası mahkemeye çıkartılan Salih Müslim, serbest bırakıldı.

Salih Müslim'in serbest bırakılmasını TRT Haber'de değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kararı önceden tahmin ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği (AB) içerisinde Çekya mı 'çekyat' mı, 'çekyoş' muydu, onun bir sürü farklı adı vardı. Bu ülkenin kendi kararını alması mümkün değil. Bunun sahibi Almanya. Uzatmaya gerek yok.
 

'ÇEKYAT MI BU?'


Orada (Çekya) bir adam gibi adamlar vardır, onlar Slovaklardır. Onlar da Slovakya oldu. Bratislava çok güzeldir… Bir de adam olmayan yerler var, onlar da Çekya oldu. Sahibi Almanya diyorum, daha öteye gitmeye gerek yok. Basında Çekya diyorlar… 'Çekyat' mı bu? Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya."


 

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ 


​Müslim'in serbest bırakılması Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın 'teröre destek veren ülke olduğunu' söylemişti.


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