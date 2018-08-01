Yıkadığı halıyı asmak isteyen kadının akılalmaz ölümü

Kahramanmaraş Elbistan'daki evlerinin bahçesinde halı yıkayan Özlem Koyuncu (25), kurutmaya bırakmak istediği halıyı ağaçlar arasına gerilmiş tele asarken elektrik akımına kapıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEBEBİ ELEKTRİK KAÇAĞI MI?

Kadının ölümüne neden olan akımın, tele aydınlatma için takılan lambanın kablolarındaki elektrik kaçağı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

AA







