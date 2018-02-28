Yıkım için gelen ekipleri görünce iş yerini kurşunladı

TABANCASINI ÇIKARIP KURŞUNLADI

Senim Tanay

Adana'da Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Doğal Park içindeki kafetaryanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunu tespit etti.Yıkım işlemi başlatan ekipleri gören işletme sahibi Veysel Bildik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti. Bunun üzerine ekipler geri çekilerek polisi aradı.Olay yerine gelen polis, Veysel Bildik’i park içinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Veysel Bildik gözaltına alındı. Zabıta daha sonra tahliye işlemine başladı. Kafeteryanın ise kaçak olan bölümleri yıkıldı.