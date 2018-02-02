Yılan ineği soktu, ziyan olmasın diye yediler! Hepsi hastanelik oldu

Güney Afrika'da yılan sokması sonucu zehirlenerek ölen bir ineğin etini yiyen 50 köylü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı 

Yılan ineği soktu, ziyan olmasın diye yediler! Hepsi hastanelik oldu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletindeki bir köyde yılan sokması sonucu ölen ineğin etini yiyen 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

 
İSHAL VE KUSMA GÖRÜLDÜ

 
Eastern Cape eyaleti sağlık departmanı basın sözcüsü Sizwe Kupelo, yaptığı açıklamada, yılanın soktuğu bir ineğin etinden yiyen 50 kişinin ishal, kusma, baş ağrısı ve mide krampı şikayetleriyle bölgedeki çeşitli hastanelere başvuru yaptığını söyledi.

ÖLÜ HAYVAN ETİ YEMEK TEHLİKELİ

 
Kupelo, 16 çocuk, 8 kadın ve 4 yaşlı hastanın acil olarak Nelson Mandela Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Ayrıca hasta sayısının artması ihtimaline karşı bölgedeki diğer hastanelerin uyarıldıkları kaydedildi.
 
Ülkede ölü hayvan eti tüketiminin yaygın olduğuna dikkati çeken Kupelo, bu tür etlerin tüketiminin tehlikeli olduğu yönündeki uyarıları yineledi.


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