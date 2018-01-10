Yılbaşı gecesi iğrenç olay! Genç kız şikayetçi oldu: Babamın arkadaşı bana tecavüz etti



‘BABAMIN ARKADAŞI’

Adem Özdoğan

İstanbul Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran S.T. ifadesinde, yılbaşı gecesi restoranda yemek yedikten sonra kaldığı pansiyona gittiğini, gece odasına restoran sahibi M.A.’nın geldiğini ileri sürdü.Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre babasının arkadaşı olduğu için M.A.’yı tanıdığını anlatan S.T., kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve bekaretini kaybettiğini iddia etti. Büyük şok yaşadığını söyleyen genç kadın, psikolojisinin bozulduğunu da öne sürdü. Adada restoran ve pansiyon işleten M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden M.A., “S.T.’yi önceden de tanıyorum. Birlikte oturup içki içtik, sohbet ettik. Görüntüler var” dedi. Yemek ve içkiden sonra S.T.’nin kendisini odasına çağırdığını iddia eden M.A., S.T.’nin isteğiyle ilişkiye girdiklerini savundu. Savcılıkta da ifadelerini yineleyen M.A., ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.