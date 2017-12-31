Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekler dikkat: Yeni yıl zehir olmasın!

YILBAŞINDA DIŞARIDA OLACAKSANIZ DİKKATLİ OLUN

ATM’LERE DİKKAT

Gizem Burcu

Yılbaşı gecesi için özellikle kalabalık yerlerde, meydanlarda, alışveriş merkezlerinde güvenlik önlemleri artıyor. Yalnız yine de kişisel anlamda tedbiri elden bırakmamak adına G4S Türkiye Güvenlik Firması Güvenlik Danışmanlığı ve Katma Değerli Hizmetler Müdürü Ertan Kahya alışveriş ve eğlence yerlerinde vatandaşların şüpheli kişi ve durumlara karşı dikkatli olması ve gerekirse güvenlik görevlileri ve kolluk güçlerini bilgilendirmesinin çok önemli olduğunu söyledi.Yılbaşı öncesi ve gecesi güvenlik güçleri de her zamankinden daha büyü bir hassasiyetler görevlerinin başında olacak. Fakat yine de vatandaşların da dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini ifade eden Ertan Kahya, "AVM’erde özellikle sonbahar kış aylarında 7/12 sürekli bir yoğunluk var. Buna yaklaşan yılbaşı heyecanı da eklendiğinde alışveriş eğilimi artacak, AVM’ler daha fazla müşteri çekecek, yılbaşı gecesi de yine meydanlar, eğlence merkezleri normalin üstünde bir kalabalığa ev sahipliği yapacak. Güvenlik görevlileri böyle özel günlerde daha dikkatli, algıları açık görevlerini yerine getirmeli, güvenliği tüm tedbir ve detayıyla uygulamalı, şüpheli kişi ve kişileri hassasiyetle tespit etmeli, gerektiği hallerde kolluk kuvvetlerini derhal bilgilendirmelidir. Bu konuda vatandaşlar da aynı hassasiyette olmalı ve şüphe duyduklarında bunu güvenlik görevlileri ve elbette kolluk güçleri ile hızla paylaşmalıdır" şeklinde konuştu.Yılbaşını dışarıda geçirecek olanlar için de bir takım tedbirlerin önemli olduğunun altını çizen Ertan Kahya, güvenlik görevlilerinin yönlendirme ve uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini söyledi. Kahya aynı zamanda, "Çantanızı korunaklı şekilde taşıyın ve içinde çok para bulundurmayın. Çantada bulunan paranızın güvenli yerde olduğundan emin olun. Karanlık ve kalabalık bir alandan geçmeyi tercih etmeyin. Ancak yolumuzu değiştirmek için daha tenha yerleri de seçmeyin. Yaya iseniz, olabildiğince ana yollardan ve aydınlık yerlerden yürüyün. Alanlarda grup halinde iseniz, çevrenizde bulunan kişiler ve olayların farkında olun, şüpheli davranışları bulunan kişileri güvenlik görevlilerine bildirin" dedi.Kahya aynı zamanda ATM’lerde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, "Yılbaşı alışverişi ve eğlence için dışarı çıkıldığında ATM önlerinde yaşanan en büyük sorun hırsızlıktır. ATM’lerden etrafında ya da arkanızda kötü niyetli kişilerin bekleyebilir. Bu nedenle şifrenizi arkanızdaki kişilerin göremeyeceği şekilde korunaklı girin, paranızı ve kartınızı hızlı ve güvenli hareketlerde çantanıza yerleştirin." dedi. Genelde insanların ATM’den para çektiğinde elde tutma - sayma gibi bir davranışı olduğunu bunun da kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırdığını söyleyen Ertan Kahya "Güvensiz hissettiğiniz yerlerde, akşam saatlerinde, yeterince aydınlatma yokken ya da ATM çevresinde-yakınınızda birileri varken bunu kesinlikle yapmayın" uyarısında bulundu.(İHA)