Yılbaşı kilolarına 2 bardak sütle veda edin

HASTALIKLARI ÖNLEMEDE ROLÜ BÜYÜK

Senim Tanay

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir besin olanün hayatın her döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanıdedi.Prof.Dr. Neriman İnanç ayrıca, kış mevsiminde görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.