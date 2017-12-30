Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde 'en yüksek katılımlı' huzur uygulaması



YAKALAMA KARARI BULUNAN 1187 KİŞİ YAKALANDI

UYGULAMALAR ARTACAK

Yusuf Cevahir

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 9'uncusu yapıldı.Uygulamanın, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişiler ve araçların yakalanması için bugüne kadar yapılanların en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.80 bin 643 personelin görev aldığı uygulamada 33 hava ve 70 deniz aracı ile 302 dedektör köpek kullanıldı.Huzur uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan bin 187 şüpheli yakalandı. Uygulamada, 59 tabanca, 54 av tüfeği, 42 kurusıkı tabanca, 4 kilo 691 gram esrar ve 15 bin 746 paket kaçak sigara ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ülke genelindeki uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tümamiral Bülent Olcay ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki koordinasyon merkezinden takip etti.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul’da yapılan denetimler sonucunda, 28 bin 430 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 195 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 8 silah, 5 kurusıkı tabanca, 310 gram ve 1 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 614 işyerinden 21’i hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yine denetlenen 8 bin 36 araçtan 96’sına işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 191 bin 731 lira para cezası uygulandı.İlgili birimlerin daire başkanlarının da hazır bulunduğu merkezde Altınok, uygulama noktalarına görüntülü bağlanarak bilgi aldı, vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.Emniyet Genel Müdürü Altınok, huzur uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üç kuruma talimatı doğrultusunda söz konusu çalışmanın başlatıldığını söyledi.Uygulamaya doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise geç saatlerde başlandığını belirten Altınok, tüm vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenlik endişesi duymadan girebilmelerini amaçladıklarını vurguladı.Altınok, huzur uygulamalarının bir yıldır aralıklarla yapıldığını, yeni yıla yaklaşılırken biraz daha sıklaştırıldığı bilgisini vererek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının, yeni yılın huzurlu şekilde karşılanabilmesi amacıyla 24 saat teyakkuz halinde çalışacağını dile getirdi.Altınok, şunları kaydetti:"Bu uygulamaların memleketimizde sağlanmış olan güven ve huzur ortamının daha iyi bir noktaya götürebilmesine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Her yapmış olduğumuz uygulamanın sonuçlarını, vatandaşlarımızda devletine ve güvenlik kuvvetlerine olan güven duygusunu artırdığını görmenin memnuniyetini duyuyorum. Hem vatandaşımızın güven duygusunun üst seviyeye çıkması hem de İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yer alan güvenlik kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında bu uygulamalar çok büyük değer ifade ediyor."