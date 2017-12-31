Yılbaşında hava nasıl olacak? (31 Aralık 2017 hava durumu)



KUZEL VE İÇ KESİMLERDE 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Yusuf Cevahir

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kesimlerinin yüksekleri (özellikle Alacabel mevkii), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.üzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'in batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 6Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10Parçalı bulutlu 12Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14Çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde il geneli sağanak yağışlı 16Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 17Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15