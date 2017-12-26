Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? (İstanbul hava durumu)



AKOM'DAN AÇIKLAMA

İşte 5 günlük hava tahmini:

Adem Özdoğan

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir.İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının bugünden artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.