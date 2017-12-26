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Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? (İstanbul hava durumu)

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde... Peki, yeni yıla beyaz örtüyle girecek miyiz? İşte son tahminler... 

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? (İstanbul hava durumu)
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.

Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor.  Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir. 


AKOM'DAN AÇIKLAMA


İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının bugünden artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İşte 5 günlük hava tahmini:






 
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