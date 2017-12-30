Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi



HAVA SICAKLIĞI:



RÜZGAR:

UYARILAR



İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?



İŞTE İSTANBUL’UN GÜN İÇİNDEKİ SICAKLIK DEPERLERİ

Serap Belovacıklı

Antalya’nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İşte tüm Türkiye’nin yeni yılın ilk günleri dahil 5 günlük hava haritası…Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısında güneyli yönlerden, Marmara’nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kırklareli çevrelerinde görülecek yağışların sabah saatleri ile gece saatleri arasında kuvvetli yağmur (20-50 kg/m2) şeklinde olması; akşam saatlerinden sonra başta Demirköy olmak üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşerek bu kesimlerde (Kırklareli’nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) 5 ila 10 cm kar örtüsü bırakması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Konya-Antalya Arasındaki Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Yağışı Uyarısı: öğle saatlerinden itibaren Konya’yı Antalya’ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Meteoroloji’den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul’da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.Meteoroloji’nin tahminlerine göre; yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısında güneyli yönlerden, Marmara’nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 9İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 15Samsun: Çok bulutlu 19Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 19Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14İHA