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Yılda 2 bin kadın yumurtalık kanserine yakalanıyor

Yumurtalık kanserinin jinekolojik kanserler arasında rahim zarı kanserinden sonra ikinci sırada görülüyor. Prof.Dr. Samet Topuz, yılda 2 bin 361 kadının yumurtalık kanserine yakalandığını söyledi

05 Ocak 2018, Cuma 11:24
Yılda 2 bin kadın yumurtalık kanserine yakalanıyor
Yumurtalık kanserinin ortalama görülme yaşının 63 olduğunu kaydeden İstanbul Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Samet Topuz, bu hastalığın menopoz sonrası dönemde ortaya çıktığını söyleyerek şöyle konuştu:" Yumurtalık kanserlerinin yüzde10’unu oluşturan genetik geçişli olanlar 10 yaş daha genç yaşta görülürler. Erken adet görmek, geç menopoza girmek, gebe kalmamak, emzirmemek, ailede bağırsak ve meme yumurtalık kanseri olması, obezite, endometriozis yumurtalık kanseri için risk faktörlerini oluşturuyor. Bununla birlikte yumurtalık kanseri olan hastaların büyük kısmında bu risk faktörleri olmaz. Gebe kalmak, emzirmek, doğum kontrol hapı kullanmak, tüplerin bağlanması veya çıkarılması yumurtalık kanserine karşı koruyucu faktörlerdir."

CERRAHİ MÜDAHALE TEDAVİDE ÖNEMLİ

Yumurtalık kanserinin tedavisinde cerrahi ve  kemoterapi yöntemlerinin uygulandığını söyleyen Prof.Dr. Samet Topuz, şunları belirtti: "Çok erken aşamaların dışında olguların büyük kısmı cerrahi sonrası kemoterapi görür. Yumurtalık kanserine yakalananların yüzde 70-80‘i evre 3-4‘te olduğu için hastalık özellikle karnın üst kısmına yayılmış durumdadır. Bu nedenle burada yapılacak kapsamlı bir cerrahinin önemi çok büyük. Mümkünse geride hiç tümör bırakmayacak şekilde yapılacak bir cerrahi hastanın sağ kalımını artırıyor. Genişletilmiş bu cerrahinin içine bağırsak çıkartılması, dalak çıkartılması, karaciğer metastazlarının çıkartılması, karın zarı ve diyafram zarının soyulması gerekirse göğüs boşluğundaki tümörlerin çıkartılması gibi cerrahi prosedürler giriyor.“


 
Bu operasyonların ancak deneyimli merkezlerde diğer disiplinlerle iş birliği içinde ve mutlaka jineko-onkolog kanser cerrahisiyle ilgilenen kadın doğum hekimleri tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Prof.Dr. Samet Topuz, “Evre 3 hastalarda 5 yıllık sağ kalım rakamları yüzde 25-40 arasında değişiyor. Kapsamlı cerrahilerle bu oranı artırmak mümkün. Geride 1 santim üstü tümör bırakılan hastalarda ortalama sağ kalım 31 ay iken hiç tümör bırakılmayan hastalarda ortalama sağ kalım 78 aya çıkabiliyor. Maksimum cerrahide her yüzde 10’luk artış sağ kalımda yüzde 5‘lik artış şansı sunuyor. Bazı olgularda tümör ilk cerrahide çıkartılamayacak kadar yaygın veya çıkartılamayacak alanlarda ise tedaviye neoadjuvan kemoterapi dediğimiz yardımcı kemoterapi ile başlanıyor ve sonrasında cerrahi yapılıyor“ açıklamasında bulundu.
 
 

 
 

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