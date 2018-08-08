Yılda 200 bin euro maaş alan pilotlar greve gidiyor

İrlandalı ucuz havayolu şirketi Ryanair'in tarihindeki en büyük pilot grevi başlıyor.

Almanya'daki Ryanair pilotları, "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" için 10 Ağustos Cuma günü greve gidecek.

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre pilotlar en son Kasım 2017'de yüzde 20 zam aldı ve yıllık maaşlar 150 bin euro ila 200 bin euro (yaklaşık 1milyon 220 lira) arasında değişiyor.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) yöneticilerinden Ingolf Schumacher, "Pilotlara uzun yol şöförü muamelesi yapılıyor." dedi.

İş bırakma eyleminin 10 Ağustos Cuma günü saat 03.01 ila Cumartesi 02.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkileyeceği vurgulandı.

İrlanda, İsveç ve Belçika'da da eş zamanlı grev uygulanacak. Şirket, şu ana kadar 2 bin 400 Avrupa uçuşunun 146’sını iptal etti.

VC'den yapılan açıklamada, “Pilotların maaşlarında artış olmaksızın iyileştirmeler düşünülemez. Görüşmeler sırasında Ryanair bu artışları göz ardı etti. Aynı zamanda, Ryanair çözüm bulma konusunda gayret göstermedi. Olayların bu seviyeye gelmesinde sadece Ryanair sorumludur.” ifadeleri yer aldı.

Ryanair 2018 Mart ayında Türkiye’ye de uçuş başlattı.



