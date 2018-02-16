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Yıldırım, Borisov ve Al Sani'yle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmeler gerçekleştirdi

16 Şubat 2018, Cuma 22:47
Yıldırım, Borisov ve Al Sani'yle görüştü
Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra güncel bölgesel meseleler de ele alındı. 

Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkileri ve iş birliğinin, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirilmesinin arzulandığı vurgulanarak, ikili ziyaretlerde son dönemde elde edilen ivmeden duyulan memnuniyet ifade edildi. 

Görüşmede, AB Dönem Başkanı olarak Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı. 


GÖRÜŞMEDE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI


Başbakan Binali Yıldırım ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin görüşmesinde, Türkiye'nin, ekonomik yaptırımların etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. 

Görüşmede, mükemmel düzeyde seyreden siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. 

Türkiye'nin, kardeş Katar halkının günlük yaşamını olumsuz etkileyen ekonomik yaptırımların etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceği vurgulandı. 


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