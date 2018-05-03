Yıldırım Demirören: 'Naklen yayın gelirlerinde çağ atladık'

"GELİRLER 10 KAT ARTTI"

"DÜZELECEĞİNE İNANIYORUM"

ALTINORDU ÖRNEĞİ

Erdinç Şahin

, kulüplerin artan borcuna dikkati çekerken, ”5-10 yıllık borç yapılandırmasıyla kulüplerimizin düzeleceğine inanıyorum” diye konuştu.- Günümüzde futbol, sadece futbol değil. Aynı zamanda bir endüstri. Türk futbolunun bugünkü değeri 700 milyon Euro’yu buldu. Son yılı anlatmak istiyorum. 2017-2018 sezonu bütçemiz 669 milyon olarak gerçekleşti. Ekonomik gücümüz 5 kat büyüdü. Uluslararası markalar TFF ile çalışıyor. Naklen yayın gelirinde çağ atladık.- 185 milyon olan gelirler de 10 kat arttı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türk futbolunun marka değeri önemli bir yer edindi. Türkiye ekonomisi düzelip dünya çapında söz sahibi olunca her şey düzeldi. Türkiye’nin kuruluşunun 100. yılında da futbolumuz gelişecektir. 10 yılda 40’a yakın stadyumun yapılmasındaki katkıları sebebiyle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.- Futbolda plansız giden durumlar da yok değil. Son yıllarda büyük kulüplerimiz için sorunlar var. Süper Lig’deki 18 kulübün geliri 3.3 milyar TL iken gider daha fazla. Her yıl 1.2 milyar lira zarar yazıyoruz. 4 büyüklerin borçları 2009 yılında 825 milyon lirayken, şu anda bu borç 6 milyar lira seviyesinde.- UEFA denetimine giren kulüplerimiz yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor. TFF, talimatları uygun şekilde uyguluyor. UEFA denetimi üzerine bizim yeni bir ceza vermemiz mümkün olmuyor. UEFA’nın taslak çalışması bitti. Bize verilen son bilgiye göre borçlanma oranları değişti. Biz de değişiklikleri uygulayacağız. Türk futbolunun dar boğazdan çıkması için ortak bir proje üretmeliyiz. 5-10 yıllık borç yapılandırmasıyla kulüplerimizin düzeleceğine inanıyorum. Faizden kurtulmak kulüpleri rahatlatacaktır.- Çözüm yıldızları tüketmek değil, üretmektir. Altınordu gibi kulüpleri çoğaltmak gerek. Birlik ve beraberliği sağlarsak başaramayacağımız bir şey yok. Dileğimiz 600 milyonu bulan naklen yayın gelirlerinin daha da artmasıdır.