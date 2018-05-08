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Yıldırım Demirören: 'Tek ses, tek yürek olmalıyız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da yapacağı final maçıyla ilgili, "Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek." ifadesini kullandı.

08 Mayıs 2018, Salı 16:24
Yıldırım Demirören: 'Tek ses, tek yürek olmalıyız'
 TFF'nin hazırladığı maç günü kitabında yazısı yayımlanan Yıldırım Demirören, 240 takımın mücadele verdiği 56. Türkiye Kupası'nda sezonun Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçıyla tamamlanacağı belirterek şunları kaydetti:
 

"TÜM GÜCÜMÜZLE GÖSTERECEĞİZ"


"Her sezonun değeri bizim için ayrı ancak bu sezonun finalinin tarihte farklı bir yeri olacak. Çünkü bu finali Diyarbakır'da, Türk futbolunun en yeni  stadyumunda oynayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları ile son 5 yılda Türkiye, birçok modern stadyuma kavuştu. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken, genç stadyumlarımızın bize UEFA EURO 2024 ev sahipliği kapılarını da açacağına inancımız tam. Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle  göstermek. Yaşatacağımız futbol festivali ile Türkiye’nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim."
 
Yazısında sponsor Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eden Demirören, "Doyumsuz Türkiye Kupası heyecanını yıllarca  bizle paylaşmalarını diliyorum. Finale yükselen Fenerbahçe ve Akhisarspor kulüplerimize bu anlamlı finalde başarı diliyor, Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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