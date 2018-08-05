Yıldırım isabet eden 3 kişi öldü

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Eskilstuna kentinde yıldırım düşmesi sonucu 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

SVT'ye konuşan Polis Sözcüsü Region Öst, ormanda yürüyüşe çıkmasının ardından geri dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınlarının, kadını yerde yatarken bulduğunu belirtti. Region, kadının hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

Finlandiya'da iki kardeş hayatını kaybetti

Finlandiya devlet televizyonu YLV'de yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Juga kentinde bulundukları saunaya yıldırım isabet etmesi sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi.

İki günde 54 bin şimşek

Finlandiya Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde son iki günde 54 bin şimşek çaktığı bildirildi.

AA