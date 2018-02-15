Yıldırım-Merkel görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Başbakan Yıldırım ve Almanya Başbakanı Merkel görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı

15 Şubat 2018, Perşembe 19:52
Yıldırım-Merkel görüşmesi sona erdi
Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı.

Binali Yıldırım ve Angela Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformları arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

GÖRÜŞME SONA ERDİ


Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi 19.20 sularında sona erdi.

Başbakan Yıldırım ve Almanya Başbakanı Merkel görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

MERKEL'İN AÇIKLAMALARI

Deniz Yücel davası bizim için büyük önem taşıyor. Hukuk devleti ilkelerini konuştuk.

İlişkilerde güven duygusu çok önemlidir.  ABD ile ilişkilerde kaygılarımız var.

15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım.

Deniz Yücel iddianamesi hazırlanmalı. Yücel davası ilişkilere zorluk getirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

Türkiye sadece kendini değil NATO sınırlarını da koruyor. Türkiye büyük göç akınlarını önlüyor. Terörün Avrupa'ya yayılmasının önüne geçiyoruz.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor."

Davalar ilişkilere zarar vermemeli.

Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak."




 


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