Yıldırım temas eden uçak acil iniş yaptı

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Erzurum Havalimanı’na hareket eden uçağın, havada yıldırım teması olduğu gerekçesiyle Trabzon Havalimanı’na acil iniş için izin istediğini söyledi.

TRABZON'A ACİL İNİŞ YAPTI

Gerekli tedbirlerin alınmasının adından uçağın Trabzon Havalimanı’na iniş gerçekleştirdiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yaklaşık yarım saat havalimanında gerekli kontrolleri yapılan uçakta herhangi bir teknik arıza ya da sorun oluşmadığı tespit edildi. İncelemenin ardından uçak Erzurum Havalimanı’na hareket etti ve inişi de gerçekleşti." dedi.

2 YOLCU UÇAKTAN İNDİ

Hatipoğlu, yolculardan ikisinin uçuşa devam etmek istemediklerini belirterek, uçaktan indiklerini de sözlerine ekledi.