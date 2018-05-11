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Yıldırımın yere düşme anı kamerada

 Şanlıurfa Siverek'te şiddetli  yağmur sonrası yıldırımın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

11 Mayıs 2018, Cuma 16:47
Yıldırımın yere düşme anı kamerada
Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Siverek'te etkili olan sağanak yağış sonrası Abdal Ağa Mahallesi’ndeki Çermik Bulvarı'na düşen yıldırım çevredeki vatandaşları korkuttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir binanın saçak altında yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar, yıldırımın düşme anında büyük korkuya kapıldı. Yıldırımın kavşakta düştüğü yerdeki betonların parçalandığı görüldü.


'GÜRÜLTÜ İLE YERİMİZDEN FIRLADIK'


Mahalle sakinlerinden Meden Güzen, "Dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur vardı. İşyerinde oturduğumuz sırada büyük bir gürültü ile yerimizden fırladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde yıldırımın yere düştüğünü fark ettik. Düştüğü yerde bulunan betonlar parçalanmış çevrede korkuya neden oldu" dedi.

Mehmet SEZGİN/DHA


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