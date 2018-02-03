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Yıldız futbolcu diye aldılar, amatör çıktı

Litvanya Ligi ekiplerinden FK Panevezys, teknolojinin kurbanı oldu! Takıma dahil etmek istedikleri futbolcunun profilini internetten araştıran takım, yıldız sandıkları Barkley Miguel Panzo'yu kadrosuna kattı. Ancak Ponzo'nun profil bilgileri, futbolcu olması dışında, tamamen yalan çıktı

Yıldız futbolcu diye aldılar, amatör çıktı
Litvanya Ligi takımlarından FK Panevezys, Barkley Miguel Panzo isimli futbolcuyu transfer listesine aldı.

İNTERNETTEN ARAŞTIRDILAR


Futbolcu hakkında detaylı araştırma yapmak isteyen transfer komitesi, büyük bir yanlış yaparak internete başvurdu.

Panzo’nun Instagram hesabını ve Wikipedia’daki profilini okuyan FK Panevezys kulübü, hemen transfer girişimlerini hızlandırdı. Çünkü yazılanlar, Panzo’nun takım için yıldız bir futbolcu olduğunu gösteriyordu.

Panzo’yu ikna eden FK Panevezys yönetimi, yıldız sandıkları futbolcuya gösterişli bir imza töreni de düzenledi. Ancak Panzo hakkında internette yazılanlar, futbolcu olması dışında, tamamen yalan ve sahteydi.

BİLGİLER YALAN ÇIKTI


İnternette Panzo hakkında yazılan yalan bilgiler arasında Angola Milli Takımı forması giymesi, 2010-2012 yılları arasında oynadığı İngiliz ekibi QPR’da çıktığı 36 maçta 45 gole imza atması yer alıyor. Ancak bu bilgilerin tamamı uydurma…

Panzo ne Angola Milli Takımı’nda forma giymiş ne de İngiltere’de top koşturmuştu.

AMATÖR TAKIMDA OYNAMIŞ


Fransa’da amatör bir takımda oynadıktan sonra İsveç’in yolunu tutmuş, Oskarshamn ve Syrianska takımlarının formasını giymişti. Üstelik 25 yaşındaki futbolcu, İsveç’te gittiği takımlarda ilk 11’e girmekte zorlanmıştı.

Litvanya ekibinin, sahte yıldız futbolcunun geleceği için ne karar vereceği merak konusu.

(Kaynak:Sözcü)


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