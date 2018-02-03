Yıldız futbolcu diye aldılar, amatör çıktı

İNTERNETTEN ARAŞTIRDILAR

BİLGİLER YALAN ÇIKTI

AMATÖR TAKIMDA OYNAMIŞ

Mine Bozkurt

Litvanya Ligi takımlarındanisimli futbolcuyu transfer listesine aldı.Futbolcu hakkında detaylı araştırma yapmak isteyen transfer komitesi, büyük bir yanlış yaparak internete başvurdu.Panzo’nunhesabını vea’daki profilini okuyan FK Panevezys kulübü, hemen transfer girişimlerini hızlandırdı. Çünkü yazılanlar, Panzo’nun takım için yıldız bir futbolcu olduğunu gösteriyordu.Panzo’yu ikna eden FK Panevezys yönetimi, yıldız sandıkları futbolcuya gösterişli bir imza töreni de düzenledi. Ancak Panzo hakkında internette yazılanlar, futbolcu olması dışında, tamamen yalan ve sahteydi.İnternette Panzo hakkında yazılan yalan bilgiler arasında Angola Milli Takımı forması giymesi, 2010-2012 yılları arasında oynadığı İngiliz ekibi QPR’da çıktığı 36 maçta 45 gole imza atması yer alıyor. Ancak bu bilgilerin tamamı uydurma…Panzo ne Angola Milli Takımı’nda forma giymiş ne de İngiltere’de top koşturmuştu.Fransa’da amatör bir takımda oynadıktan sonra İsveç’in yolunu tutmuş, Oskarshamn ve Syrianska takımlarının formasını giymişti. Üstelik 25 yaşındaki futbolcu, İsveç’te gittiği takımlarda ilk 11’e girmekte zorlanmıştı.Litvanya ekibinin, sahte yıldız futbolcunun geleceği için ne karar vereceği merak konusu.(Kaynak:Sözcü)