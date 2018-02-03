Yıldız futbolcu diye aldılar, amatör çıktı

Litvanya Ligi takımlarından FK Panevezys
, Barkley Miguel Panzo
isimli futbolcuyu transfer listesine aldı.
İNTERNETTEN ARAŞTIRDILAR
Futbolcu hakkında detaylı araştırma yapmak isteyen transfer komitesi, büyük bir yanlış yaparak internete başvurdu.
Panzo’nun Instagram
hesabını ve Wikipedi
a’daki profilini okuyan FK Panevezys kulübü, hemen transfer girişimlerini hızlandırdı. Çünkü yazılanlar, Panzo’nun takım için yıldız bir futbolcu olduğunu gösteriyordu.
Panzo’yu ikna eden FK Panevezys yönetimi, yıldız sandıkları futbolcuya gösterişli bir imza töreni de düzenledi. Ancak Panzo hakkında internette yazılanlar, futbolcu olması dışında, tamamen yalan ve sahteydi.
BİLGİLER YALAN ÇIKTI
İnternette Panzo hakkında yazılan yalan bilgiler arasında Angola Milli Takımı forması giymesi, 2010-2012 yılları arasında oynadığı İngiliz ekibi QPR’da çıktığı 36 maçta 45 gole imza atması yer alıyor. Ancak bu bilgilerin tamamı uydurma…
Panzo ne Angola Milli Takımı’nda forma giymiş ne de İngiltere’de top koşturmuştu.
AMATÖR TAKIMDA OYNAMIŞ
Fransa’da amatör bir takımda oynadıktan sonra İsveç’in yolunu tutmuş, Oskarshamn ve Syrianska takımlarının formasını giymişti. Üstelik 25 yaşındaki futbolcu, İsveç’te gittiği takımlarda ilk 11’e girmekte zorlanmıştı.
Litvanya ekibinin, sahte yıldız futbolcunun geleceği için ne karar vereceği merak konusu.
(Kaynak:Sözcü)
Mine Bozkurt