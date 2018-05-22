Yıldız Holding’in Ramazan ayına özel hazırladığı ve Hz. Muhammed’in (SAV) 104 isim ve sıfatlarından oluşan Hat Sergisi “Esmaü’n Nebi”, 21 Mayıs Pazartesi günü Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda açıldı.

“Esmaü’n Nebi” Sergisi’nde, hat sanatıyla yazılan Peygamberimizin isim ve sıfatları ilk kez dijital platformda sergileniyor. Yıldız Holding, serginin yanı sıra Esmaü’n Nebi’nin 104 isminin ve sıfatının yer aldığı özel bir kitap da hazırlattı.

Esmaü’n Nebi” Sergisi, www.peygamberimizinisimleri.com sitesinden de ziyaret edilebilecek

Dijital platformda bir ilk

Hz. Muhammed’in (SAV), 104 ismini ve sıfatlarını içeren hat sergisi “Esmaü’n Nebi”, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda 21 Mayıs Pazartesi günü ziyarete açıldı. Hat sanatçısı Ferhat Kurlu, Tezhip sanatçıları Numan Aydın ve Deniz Akın tarafından geleneksel hat sanatı ile kaleme alınan sergi, Hz. Muhammed’in (SAV) isim ve sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini de taşıyor.

Sergide, Hz. Muhammed’in (SAV) yaratılış güzelliklerini anlatan 104 ismine büyük bir hat levha üzerinde bir arada yer verilirken, isim ve sıfatların her biri için ayrı ayrı dijital tasarımlar yapıldı ve 104 farklı ekrana yansıtıldı.

”Esmaü’n Nebi” Sergisi’nin kitabı ve içeriği, Prof. Dr. Faruk Taşkale ve Doç. Dr. Hüseyin Gündüz tarafından, çeşitli müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda bulunan yazı ve tezhip sanatına ışık tutacak özelliklere sahip eserlerden derlendi. Antik A.Ş. Kültür Yayınları’ndan yayınlanan kitabın yayın yönetmenliğini ise Olgaç Artam üstlendi.

“Ülkemize katkımızı sadece ekonomik faaliyetlerle sınırlı görmüyoruz”

Serginin açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, “Ekonomik katkılarının yanında topluma sosyal fayda sağlamak konusunda da yükümlü gördüğümüz Yıldız Holding’in bilhassa kültür ve sanat alanında özgün projelerde yer almasını amaçlıyoruz. Özellikle İslam sanatları alanında birçok özel projeyi hem şirketimizin içinde hem de verdiğimiz sponsorluklarla bu zamana kadar gönülden destekledik. Çalışma mekânlarımızı, sadece iş yapılan mekânlar olarak değerlendirmiyor, çağdaş ve geleneksel sanatın en güzel örneklerini Yıldız Holding’de sergiliyoruz. Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salon’unda bugün sizlerle buluşturduğumuz “Esmaü’n Nebi” Sergisi’nde gördüğümüz isim ve sıfatların hepimizin ufkunu açmasını temenni ederim” dedi.

“Hz. Peygamber güzel yazıya büyük önem verirdi”

Hattat Ferhat Kurlu da, “Esmaü’n Nebi her açıdan güzel bir çalışma oldu. Hem hattı hem tezhibi hem de dijital uygulama nevi şahsına münhasır. Fakat ben kendi adıma diyebilirim ki yaptığım işin güzelliği benden değil. Bilakis onun isimlerini yazmak benim yazılarımı güzelleştirdi. Peygamber Efendimiz öyle bir zattır ki onun tebliğ ettiği din, getirdiği kitap, ağzından çıkan sözler ya da güzel isimleri ve vasıflarıyla meşguliyet bizatihi güzeldir. Emeği geçen bütün arkadaşların ellerine sağlık” dedi.

Hz. Muhammed’in (SAV) 300’ü aşkın isim ve sıfatlarından 104 adet hüsnü hat dizisinin derlendiği sergi, www.peygamberimizinisimleri.com sitesinde de görülebilecek.





Esmaü’n Nebi Sergisi, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonunda 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak 3 Eylül’e kadar gezilebilecek.

“Esmaü’n Nebi” Hakkında

“Esmaü’n Nebi” türünden eserlerde; Hz. Muhammed’in (SAV) Kuran-ı Kerim’de, hadislerde, diğer semavî kitaplarda anılan isimleri ile dinî kültürde ona verilen adlar ve künyeleri bir araya getirilir. Bu isimlerde; O’nun üstünlükleri, hidayeti, rahmeti, şefaati, Cenab-ı Hakk’ın huzurundaki özel yeri, her yönden seçkinliği, ümmetinin gözündeki değeri ve ona duyulan sevgi ve hürmet dile getirilir. Hz. Muhammed’in (SAV) methine mahsus bir tür olan naatlarda bu isimlere yer verilirken, şairler bu adları şairane benzetmeler veya Hüsn-i ta’lillerle ele alırlar. Bu güzel isimlerden 104’ü hat sanatının en güzel örnekleri ile “Esmaü’n Nebi” Sergisinde yer alacak.





Ferhat Kurlu / Hattat

1976 senesinde Fatsa'da dünyaya geldi. 1993'de On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken Tezhip ile tanıştı. Klasik Türk İslam Sanatlarına ilgi uyandıran ilk sanat bilgilerini ve ilk rik'a derslerini bu dönemde aldı. 1996 Temmuz ayında Hattat Mümtaz Durdu'nun delaletiyle Hasan Çelebi Hoca ile tanışıp sülüs-nesih meşkine başladı. Dört senelik dersten sonra 2000 senesi Ekim ayında IRCICA’da yapılan icazet töreniyle sülüs-nesih icazetini aldı. Aynı sene yarışma ve sergilere katıldı

Deniz Akın /Tezhip Sanatçısı

Tezhip sanatı ile 2011 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tanıştı. Üç yıl sonra galerilerle çalışmaya başladı. Hamit Aytaç Halim Özyazıcı Kamil Ülgen, Necmeddin Okyay, Macit Ayral, Aziz Rıfa-i, Ali Rıza Özcan, Hasan Çelebi, Fuat Başar, Hüseyin Kutlu, Ferhat Kurlu, ve Mümtaz Durdu'nun yazılarını tezhipledi. Bulunduğu özel koleksiyonlardan bazıları arasında Cumhurbaşkanlığı, Yıldız Holding, Klasik Türk Sanatları Vakfı yer almaktadır. Enderun Sanat Galerisi, Galeri Kalem Güzeli gibi yerlerde birçok eseri bulunmaktadır. Eserleri yerel ve uluslararası birçok karma sergide yer almıştır. İki yüz parçaya yakın hat eserini tezhiplemiş olan Deniz Akın, halen Üsküdar Kuzguncuk’ta, Numan Aydın ile beraber kurdukları DNA Art Studio'da sanat çalışmalarına devam etmektedir.

Numan Aydın /Tezhip Sanatçısı

Tezhip sanatıyla 2008 yılında tanışan sanatçı Numan Aydın, bir yıl süren özel eğitim ve çalışmaların ardından sanat galerileri ile çalışmaya başladı. 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk sanatları bölümüne girdi. Bulunduğu özel koleksiyonlardan bazıları; Cumhurbaşkanlığı, Yıldız Holding, Klasik Türk Sanatları Vakfı koleksiyonlarıdır.

Enderun Sanat galerisi, Galeri Kalem güzeli gibi yerlerde birçok eseri bulunmaktadır. Eserleri yerel ve uluslararası birçok karma sergide yer almıştır. Hamit Aytaç, Halim Özyazıcı, Kamil Ülgen, Necmeddin Okyay, Macit Ayral, Aziz Rıfa-i, Ali Rıza Özcan, Hasan Çelebi, Fuat Başar, Hüseyin Kutlu, Ferhat Kurlu, Mümtaz Durdu'nun yazılarını tezhipledi. Üç yüz parçaya yakın hat eserini tezhiplemiştir. Numan Aydın, halen Üsküdar Kuzguncukta, Deniz Akın ile beraber kurdukları DNA Art Studio'da sanat çalışmalarına devam etmektedir.