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Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda düzenlenen Born Global Pitching Yarışması sonuçları belli oldu. Yıldız Teknopark firması Geen Biyoteknoloji, kanser hastalarının ömrünü uzatan ilaç molekülüyle ulusal kategoride birinci oldu

29 Ocak 2018, Pazartesi 12:40
Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda bu yıl, yeni girişimlere fırsat sunmak amacıyla Born Global Pitching Yarışması gerçekleşti.

Yerli ve yabancı 120 girişimcinin final için yarıştığı Pitching’de, Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi firması Geen Biyoteknoloji, akciğer ve pankreas kanserine karşı geliştirmeye devam ettiği Intellivir adlı ilaç molekülüyle ulusal kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

'ALDIĞIMIZ ÖDÜL BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Geliştirilmeye devam edilen akıllı onkolitik virüsler sayesinde kanserli hücreleri yok ederek sağlıklı hücreleri koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Intellivir’e dair konuşan Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “İnsanlarda akciğer ve pankreas, hayvanlarda ise meme kanserine karşı 6 ila 18 ay kadar ömür uzatan Intellivir ürünü sayesinde bazı hastalarda bulunan tümörler ise tamamen ortadan kaldırılabilecek. Özellikle kanser ilaçlarının dünyanın en pahalı ilaçları olduğu göz önüne alındığında, projenin bir an önce ürüne dönüşerek hastaların umudu olmasını istiyoruz. Bu açıdan Yıldız Teknopark kuluçka firmalarımızdan Geen Biyoteknoloji’nin Born Global Pitching Yarışması’ndan aldığı ödül bizim için çok değerli” dedi.

 


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