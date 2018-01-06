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Yıldız Tilbe'den sahnede dans şov

Bursa'nın sevilen bir eğlence mekanında sahne alan Yıldız Tilbe şarkıları ve dansı ile seyircilerini coşturdu

Yıldız Tilbe'den sahnede dans şov
Önceki gün Bursaspor'un 50. yıl kutlamasında sahne alan Yıldız Tilbe bu gün yüzlerce Bursalı hayranları ile buluştu. Jolly Joker Bursa sahnesinde konser veren Tilbe sahnede söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek dinleyicilerini büyüledi.

DANSIYLA COŞTURDU


'Aşkın İçinde Aşk Var' parçası ile sahneye çıkarak 'Aşkım Aşkım' ve 'Aşkımı Sakla' şarkılarını da seslendiren Tilbe sahnedeki dansları ile dikkat çekti.

Kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişi Tilbe'ye eşlik ederek şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süre sahnede kalan Tilbe seyircileri tarafından ıslık ve alkışlarla uğurlandı.

SEZEN AKSU İLE BARIŞTI

25 yıl önce Yıldız Tilbe'nin, Sezen Aksu'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti.

25 yıldır konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı. Sezen Aksu duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etti.

 


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