Yıldız Tilbe'den sahnede dans şov

DANSIYLA COŞTURDU

SEZEN AKSU İLE BARIŞTI

Mine Bozkurt

Önceki gün Bursaspor'un 50. yıl kutlamasında sahne alan Yıldız Tilbe bu gün yüzlerce Bursalı hayranları ile buluştu. Jolly Joker Bursa sahnesinde konser veren Tilbe sahnede söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek dinleyicilerini büyüledi.'Aşkın İçinde Aşk Var' parçası ile sahneye çıkarak 'Aşkım Aşkım' ve 'Aşkımı Sakla' şarkılarını da seslendiren Tilbe sahnedeki dansları ile dikkat çekti.Kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişi Tilbe'ye eşlik ederek şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süre sahnede kalan Tilbe seyircileri tarafından ıslık ve alkışlarla uğurlandı.25 yıl önce Yıldız Tilbe'nin, Sezen Aksu'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti.25 yıldır konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı. Sezen Aksu duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etti.