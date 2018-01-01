Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması



'GÖTÜRDÜĞÜM ŞEY ÇİKOLATA DEĞİLDİ, DEĞERLİ BİR ŞEYDİ'

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

Çok konuşulan Yıldız Tilbe tweetleri!

Elif Bayram

Şarkıcı, yılbaşı sahnesi için Hilton otelindeydi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, kırmızı şık bir kıyafetle göz kamaştırdı.2017 yılının kendisi için iyi geçtiğini dile getiren başarılı şarkıcı, 2018 yılının ise daha iyi geçmesini istedi.Sözcü'de yer alan habere göre;ile olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik” ifadelerini kullandı.Açıklama sonrası sanatçı,gibi eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.