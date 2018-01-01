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Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması

Sezen Aksu, sevgilisi Uzay Heparı ile 25 yıl önce tek gecelik ilişki yaşayan Yıldız Tilbe'yi affetmişti. Geçen gün "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında bir açıklama yaptı

01 Ocak 2018, Pazartesi 15:20
Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması
Şarkıcı Yıldız Tilbe, yılbaşı sahnesi için Hilton otelindeydi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, kırmızı şık bir kıyafetle göz kamaştırdı.

2017 yılının kendisi için iyi geçtiğini dile getiren başarılı şarkıcı, 2018 yılının ise daha iyi geçmesini istedi.


'GÖTÜRDÜĞÜM ŞEY ÇİKOLATA DEĞİLDİ, DEĞERLİ BİR ŞEYDİ'


Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!


Açıklama sonrası sanatçı, 'Delikanlım' ve 'Çabuk Olalım Aşkım'  gibi eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi. 

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