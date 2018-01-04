Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)

25 yıl önce Yıldız Tilbe
'nin, Sezen Aksu
'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı
'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti.
25 yıldır konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı. Sezen Aksu
duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etti.
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe böyle barıştı-İşte o fotoğraflar
Yıldız Tilbe
ile Sezen Aksu'
nun barışması sevenlerini bir hayli mutlu etmişti. İkili için ''Keşke birlikte şarkı yapsalar'' mesajları sosyal medyayı doldurmuştu.
''SEVGİLİLER GÜNÜ'NE YETİŞİR İNŞALLAH''
Yıldız Tilbe
, müjdeyi Twitter
'dan verdi. Sezen Aksu
'nun kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Yıldız Tilbe, ''Sevgililer Günü'ne yetişir inşallah''
dedi.
İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN O PAYLAŞIMI:
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