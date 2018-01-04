Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe böyle barıştı-İşte o fotoğraflar

''SEVGİLİLER GÜNÜ'NE YETİŞİR İNŞALLAH''

İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN O PAYLAŞIMI:

Birbirleriyle küs olan ünlü isimler

Çiğdem Saltık

25 yıl önce'nin,'yla aşk yaşayan merhum sanatçı'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti.25 yıldır konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı.duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etti.ilenun barışması sevenlerini bir hayli mutlu etmişti. İkili için ''Keşke birlikte şarkı yapsalar'' mesajları sosyal medyayı doldurmuştu., müjdeyi'dan verdi.'nun kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Yıldız Tilbe,dedi.