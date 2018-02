Yıldız Tilbe'nin rekor kıran Sevgililer Günü şarkısı burada

Büşra Kamış

'ne özel iki farklı şarkısını sevenleriyle paylaştı. Bir reklam filmi için hazırladığıadlısosyal medyada adeta tıklanma rekorları kırdı. Bu sene de Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısı aratılmaya başlandı.'da yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca izlenmeye ulaşan Sevgililer Günühaberimizde bulabilirsiniz. Herkes bu şarkının sözlerini merak ediyor.Sevgililer günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken, ay ortasında cepler delikken çiçekçi abla gülerken kokudan hediye olur mu, mumlu yemek doyurur mu? Ya aç kalırsın ya ödül alırsın iade farkı yok mu? Emojiler kalpli yazışmalar, kıymetli. Peluş ayıymış, kalpli balonmuş hiç almasak olur mu? Al sana 14 Şubat, Timeline'ın haline bak! Her fotoda ayrı tad, gösteriş olsun maksat. 1,2,3,4 tamam, daha da kutlayamam. Aşkı da yalnızlığı da bir güne sığdıramam. Her sene 14 şubat atlatamazsın rahat, her fotoda aynı kalo, gösteriş olsun maksat 1, 2, 3, 4 kere denedik olmadı işte! Sevgililer Günü'nde çare Yıldız Tilbe! Selam yalnızlık biz geldik.Yıldız Tilbe sevgililer günü reklamı için Gülben Ergen'in 'Kandıramazsın Beni' olarak seslendirdiği şarkının sözleri değiştirildi ve özel bir klip çekilerek yayınlandı.25 yıl süren küslüğün ardından barışan Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe 14 Şubat için bir şarkı hazırlayacaklardı. Bu müjdeyi Yıldız Tilbe twitter hesabından paylaşmıştı. Sezen Aksu'nun Yıldız Tilbe'ye vereceği Sevgililer Günü şarkısı merak konusu oldu.ŞşştBirazcık oradanBirazcık buradanBiraz da şuradan öpeyim mi?Dudaklarında, ayaklarındaHer tel saçında gezeyim mi?Gözlerimi açmadanSesimi çıkarmadanKimseye duyurmadan seveyim mi?Bak aşkım bakOn dört ŞubatNice yıllar aşkımızaBak aşkım bakOn dört ŞubatSevgililer günü bir günBen sana ölürüm her günSevgililer günü bir günBen seni severim her günSevgililer günü bir kezSen benim aşkımsınBunu bilsin herkesSevgililer günü bir kezSen benim aşkımsınBunu bilsin herkesKilitlenmişsem anahtarımsınAteşlenmişsem ilacımsınSen benden fazla bana âşıksınGönül dolusu heyecansınSen ülkesin, ben şehirSen zindansın, ben esirSana her şey verilirSen hayatsınBak aşkım bakOn dört ŞubatNice yıllar aşkımızaBak aşkım bakOn dört ŞubatSevgililer günü bir günBen sana ölürüm her günSevgililer günü bir günBen seni severim her günSevgililer günü bir kezSen benim aşkımsınBunu bilsin herkesSevgililer günü bir kezSen benim aşkımsınBunu bilsin herkes