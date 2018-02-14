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Yıldız Tilbe'nin rekor kıran Sevgililer Günü şarkısı burada

Yıldız Tilbe'nin dillere pelesenk olan 14 Şubat Sevgililer Günü şarkısını günün anlam ve önemine itafen şarkı sözlerini sizler için haber sayfamızda paylaşmak. Sevgililer Günü şarkısını dinlemek ve sözlerini öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.
 

14 Şubat 2018, Çarşamba 12:13
Yıldız Tilbe'nin rekor kıran Sevgililer Günü şarkısı burada
Yıldız Tilbe 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel iki farklı şarkısını sevenleriyle paylaştı. Bir reklam filmi için hazırladığı Al Sana 14 Şubat adlı Sevgililer Günü şarkısı sosyal medyada adeta tıklanma rekorları kırdı. Bu sene de Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısı aratılmaya başlandı.  Youtube'da yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca izlenmeye ulaşan Sevgililer Günü şarkı sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. Herkes bu şarkının sözlerini merak ediyor. 

YILDIZ TİLBE  AL SANA 14 ŞUBAT ŞARKI SÖZLERİ (SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL)

Sevgililer günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken, ay ortasında cepler delikken çiçekçi abla gülerken kokudan hediye olur mu, mumlu yemek doyurur mu? Ya aç kalırsın ya ödül alırsın iade farkı yok mu? Emojiler kalpli yazışmalar, kıymetli. Peluş ayıymış, kalpli balonmuş hiç almasak olur mu? Al sana 14 Şubat, Timeline'ın haline bak! Her fotoda ayrı tad, gösteriş olsun maksat. 1,2,3,4 tamam, daha da kutlayamam. Aşkı da yalnızlığı da bir güne sığdıramam. Her sene 14 şubat atlatamazsın rahat, her fotoda aynı kalo, gösteriş olsun maksat 1, 2, 3, 4 kere denedik olmadı işte! Sevgililer Günü'nde çare Yıldız Tilbe! Selam yalnızlık biz geldik.

KANDIRAMAZSIN BENİ ŞARKISININ SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yıldız Tilbe sevgililer günü reklamı için Gülben Ergen'in 'Kandıramazsın Beni' olarak seslendirdiği şarkının sözleri değiştirildi ve özel bir klip çekilerek yayınlandı.


SEZEN AKSU'DAN YILDIZ TİLBE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI

25 yıl süren küslüğün ardından barışan Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe 14 Şubat için bir şarkı hazırlayacaklardı. Bu müjdeyi Yıldız Tilbe twitter hesabından paylaşmıştı. Sezen Aksu'nun Yıldız Tilbe'ye vereceği Sevgililer Günü şarkısı merak konusu oldu. 

YILDIZ TİLBE’DEN İKİNCİ SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI

Şşşt
Birazcık oradan
Birazcık buradan
Biraz da şuradan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan seveyim mi?
Bak aşkım bak
On dört Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak
On dört Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes

Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın

Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın

Bak aşkım bak
On dört Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak

On dört Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes



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