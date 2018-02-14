Yıldız Tilbe'nin rekor kıran Sevgililer Günü şarkısı burada

Yıldız Tilbe 14 Şubat Sevgililer Günü
'ne özel iki farklı şarkısını sevenleriyle paylaştı. Bir reklam filmi için hazırladığı Al Sana 14 Şubat
adlı Sevgililer Günü şarkısı
sosyal medyada adeta tıklanma rekorları kırdı. Bu sene de Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısı aratılmaya başlandı. Youtube
'da yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca izlenmeye ulaşan Sevgililer Günü şarkı sözlerini
haberimizde bulabilirsiniz. Herkes bu şarkının sözlerini merak ediyor.
YILDIZ TİLBE AL SANA 14 ŞUBAT ŞARKI SÖZLERİ (SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL)
Sevgililer günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken, ay ortasında cepler delikken çiçekçi abla gülerken kokudan hediye olur mu, mumlu yemek doyurur mu? Ya aç kalırsın ya ödül alırsın iade farkı yok mu? Emojiler kalpli yazışmalar, kıymetli. Peluş ayıymış, kalpli balonmuş hiç almasak olur mu? Al sana 14 Şubat, Timeline'ın haline bak! Her fotoda ayrı tad, gösteriş olsun maksat. 1,2,3,4 tamam, daha da kutlayamam. Aşkı da yalnızlığı da bir güne sığdıramam. Her sene 14 şubat atlatamazsın rahat, her fotoda aynı kalo, gösteriş olsun maksat 1, 2, 3, 4 kere denedik olmadı işte! Sevgililer Günü'nde çare Yıldız Tilbe! Selam yalnızlık biz geldik.
KANDIRAMAZSIN BENİ ŞARKISININ SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Yıldız Tilbe sevgililer günü reklamı için Gülben Ergen'in 'Kandıramazsın Beni' olarak seslendirdiği şarkının sözleri değiştirildi ve özel bir klip çekilerek yayınlandı.
SEZEN AKSU'DAN YILDIZ TİLBE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI
25 yıl süren küslüğün ardından barışan Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe 14 Şubat için bir şarkı hazırlayacaklardı. Bu müjdeyi Yıldız Tilbe twitter hesabından paylaşmıştı. Sezen Aksu'nun Yıldız Tilbe'ye vereceği Sevgililer Günü şarkısı merak konusu oldu.
YILDIZ TİLBE’DEN İKİNCİ SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI
Şşşt
Birazcık oradan
Birazcık buradan
Biraz da şuradan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan seveyim mi?
Bak aşkım bak
On dört Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak
On dört Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes
Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
Bak aşkım bak
On dört Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak
On dört Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın
Bunu bilsin herkes
Büşra Kamış