Yıldız Tilbe O Ses Türkiye’de horon tepti, herkes onu konuştu!

O Ses Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Yıldız Tilbe, yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı. STÜDYODA KAHKAHA TUFANI Programda Murat Boz’un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu?' sorusuna Yıldız Tilbe’nin, 'Renkler uymaya mecbur kalıyor!' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu. İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN YENİ TARZI... Öte yandan, yarışmacılardan Ali Rıza-Zeynel Eskici sergiledikleri performans sonrası Hadise ve Yıldız Tilbe'yle birlikte horon teptiler. HADİSE VE YILDIZ TİLBE'NİN HORON TEPTİĞİ ANLAR Bursaspor taraftarı Yıldız Tilbe ile coştu! Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?) Hayaller Beyonce gerçekler Yıldız Tilbe