Yıldız Tilbe O Ses Türkiye’de horon tepti, herkes onu konuştu!



STÜDYODA KAHKAHA TUFANI

İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN YENİ TARZI...



HADİSE VE YILDIZ TİLBE'NİN HORON TEPTİĞİ ANLAR

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Elif Bayram

n sevilen jüri üyesi, yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı.Programda'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu?' sorusuna Yıldız Tilbe’nin, 'Renkler uymaya mecbur kalıyor!' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.Öte yandan, yarışmacılardansergiledikleri performans sonrasıbirlikte horon teptiler.