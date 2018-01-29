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Yıldız Tilbe O Ses Türkiye’de horon tepti, herkes onu konuştu!

O Ses Türkiye’de yeni saç rengiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, yarışmacılarla birlikte horon tepti

29 Ocak 2018, Pazartesi 09:58
Yıldız Tilbe O Ses Türkiye’de horon tepti, herkes onu konuştu!
O Ses Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Yıldız Tilbe, yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı.


STÜDYODA KAHKAHA TUFANI


Programda Murat Boz’un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu?' sorusuna Yıldız Tilbe’nin, 'Renkler uymaya mecbur kalıyor!' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.
 

İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN YENİ TARZI...




Öte yandan, yarışmacılardan Ali Rıza-Zeynel Eskici sergiledikleri performans sonrası Hadise ve Yıldız Tilbe'yle birlikte horon teptiler.


HADİSE VE YILDIZ TİLBE'NİN HORON TEPTİĞİ ANLAR





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