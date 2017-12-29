Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe
küslüğü son buldu! 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.
Yıldız Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Sezen Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı. Yıllar sonra beklenen hamle Yıldız Tilbe’den
geldi.
ÇİÇEĞİNİ ÇİKOLATASINI ALDI SEZEN'E GİTTİ
Akşam Life'da ye alan habere göre; şarkıcı Yıldız Tilbe,
geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Yıldız Tilbe, bu hamlesiyle Sezen Aksu'nun
gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi.
Uzay Heparı, 1993 yılında tasarımcı Zeynep Tunuslu ile nikâh masasına oturdu. Bu evlilikten 'Kanat' adında bir oğlu olan Uzay Heparı, 1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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