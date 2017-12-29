Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!



ÇİÇEĞİNİ ÇİKOLATASINI ALDI SEZEN'E GİTTİ

Selami Şahin'den Sezen Aksu itirafı

Elif Bayram

küslüğü son buldu! 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.Yıldız Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Sezen Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı. Yıllar sonra beklenen hamlegeldi.Akşam Life'da ye alan habere göre; şarkıcıgeçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Yıldız Tilbe, bu hamlesiylegönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi.