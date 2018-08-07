Yıldız Tilbe'den dolar yorumu

Dolardaki hareketlilikle ilgili şarkıcı Yıldız Tilbe'den bir 'öneri' geldi. Yıldız Tilbe, Türkiye'nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi

07 Ağustos 2018, Salı 10:46 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 11:12
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Yıldız Tilbe, Twitter'dan dolardaki hareketlilikle ilgili ilginç bir yorum yaptı. Yıldız Tilbe, ''TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?'' dedi.

"POUND DA BASALIM EURO DA"

Bununla da sınırlı kalmayan Yıldız Tilbe, tweet'lerine şöyle devam etti:

"Doların içine tüküreyim, canım TL."

"Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın."

"Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para."

"Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?"

"İnşallah 1'e kadar düşer."

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İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN TWEET'LERİ:



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