Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını Gazze'de protesto eden Filistinlilere İsrail saldırdı: 60 şehit, 2770 yaralı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, İsrail'in yaptığı bu katliama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

'TÜRKİYE'YE YAPILMAK İSTENEN İŞGALİN PROVASIDIR'

Yıldız Tilbe yaşananlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi: "Şu an işgal altında olan Ortadoğu ve müslüman ülkelerindeki durum, Türkiye'ye yapılmak istenen işgalin provasıdır. Oralar Osmanlı'nın yani bizimdi, kopardılar. Avrupa üzerinden üstümüze gelemeyen korkaklar, arkamızdan dolanıyolar. Allah fırsat vermesin kafirlere, İslamiyete yardım etsin."

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İsrail dünkü katliamında sadece Filistinlileri değil gazetecileri de hedef almış!

İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN PAYLAŞIMLARI:



