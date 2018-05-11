Yılın anneleri seçildi

Selda Topal’ın 3 yıldır destek verdiği Şişli Down Cafe, bu yıl farklı bir Anneler Günü kutlamasına ev sahipliği yaptı.Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği’ne ait olan, yaşları 18 ile 35 arasındaki down sendromlu gençlerin çalıştığı kafedeki buluşmaya Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu, Gurur Aydoğan ve Başak Güröz katıldı.Down Cafe çalışanları, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu ve Oya Aydoğan’ı “Yılın annesi” seçti.