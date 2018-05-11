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Yılın anneleri seçildi

Şişli Down Cafe’de Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Selda Topal’ın destek verdiği kafede çalışan down sendromlu gençler, “Yılın annesi” seçtikleri ünlü isimlere plaket verdi

11 Mayıs 2018, Cuma 12:33
Yılın anneleri seçildi
Selda Topal’ın 3 yıldır destek verdiği Şişli Down Cafe, bu yıl farklı bir Anneler Günü kutlamasına ev sahipliği yaptı.

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği’ne ait olan, yaşları 18 ile 35 arasındaki down sendromlu gençlerin çalıştığı kafedeki buluşmaya Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu, Gurur Aydoğan ve Başak Güröz katıldı.



Down Cafe çalışanları, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu ve Oya Aydoğan’ı “Yılın annesi” seçti.


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