İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Yılın en iyi otomobili belli oldu!

Almanya'nın otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından düzenlenen "Best Car 2018"yarışmasında, Alfa Romeo Giulia seçildi

07 Şubat 2018, Çarşamba 10:17
Yılın en iyi otomobili belli oldu!
Alfa Romeo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. Almanya'nın otomobil dergilerinden Auto Motor&Sport tarafından bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği "Best Car 2018" isimli yarışmada, toplam 18 farklı ülkeden okuyucular, 11 farklı kategoride 385 model için oylamada bulundu.


2018'İN EN İYİ OTOMOBİLİ


Alfa Romeo Giulia, yüzde 22,4'ünü alarak, kendi kategorisinde "2018 Yılının En İyi Otomobili" ödülüne layık görüldü. Açıkmada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo EMEA Başkanı Roberta Zerbi, şu değerlendirmede bulundu: "Giulia'nın bu ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Alfa Romeo Giulia'nın Almanya'daki başarısı son derece önemli, aynı zamanda tasarımcı ve mühendislerimiz Alman otomobil tutkunlarının tercih ve beklentilerini karşıladığı için son derece gurur verici."








 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yoğuşmalı kombi artık zorunlu oluyor

Yoğuşmalı kombi artık zorunlu oluyor
7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)

7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar fiyatlarında bugün 7 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar fiyatlarında bugün 7 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)
Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak

Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak
3 çocuklu asgari ücretliye bin 709 lira

3 çocuklu asgari ücretliye bin 709 lira
Emekliye yılda 2 maaş ikramiye

Emekliye yılda 2 maaş ikramiye
Emekliye ucuz ev!

Emekliye ucuz ev!

Emeklinin umudu ek ödeme zammı

Emeklinin umudu ek ödeme zammı
Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)
Türkiye altın rezervinde Hindistan'ı geçti

Türkiye altın rezervinde Hindistan'ı geçti

2018 AGİ haberleri: Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu?

2018 AGİ haberleri: Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu?