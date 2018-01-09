Yılın en ölümcül göçmen trajedisi: Akdeniz'de 64 göçmen boğuldu



"YILIN EN ÖLÜMCÜL GÖÇMEN TRAJEDİSİ"

İdil Janet Demiray

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "64 göçmen, cumartesi günü meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. 150 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonrasında göçmenlerin 86’sı kurtarıldı, 8’inin cesedine ulaşıldı ve 56’sı ise hala kayıp." ifadelerini kullandı.Giacomo, bilgilerin İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerden alındığını da aktardı. Bu facia, Akdeniz’de "yılın en ölümcül göçmen trajedisi" olarak kayıtlara geçti.IOM’e göre, 2017’de Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşan sığınmacı sayısı bir önceki yıla oranla yarı yarıya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sığınmacı da Akdeniz’de yaşamını yitirdi.