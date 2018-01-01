Yılın ilk gününde anne ve babasını bıçakladı!

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

İbrahim Bulut 7 Haziran 2016'da Gümüşhane’nin Torul ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan jandarma er Salih Bulut’un kardeşiymiş.

Senim Tanay

Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamaları sırasında içki içen, yeni yılın ilk saatlerinde eve gelerek annesi Hüsne ve babası Nihat Bulut ile tartıştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Bulut, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini göğsünden, babasını ise karın boşluğundan yaraladı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri Hüsne-Nihat Bulut çiftçini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Ağır yaralanan anne ve baba ameliyata alındı. Bulut çifti, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedaviye altında tutuluyor. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.