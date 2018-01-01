Yılın ilk gününde anne ve babasını bıçakladı!

Sivas Yıldızeli'de oturan İbrahim Bulut (19), yeni yılın ilk saatlerinde annesini ve babasını bıçakla ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Bulut çiftinin hayati tehlikesi var

01 Ocak 2018, Pazartesi 13:01
Yılın ilk gününde anne ve babasını bıçakladı!
Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamaları sırasında içki içen İbrahim Bulut, yeni yılın ilk saatlerinde eve gelerek annesi Hüsne ve babası Nihat Bulut ile tartıştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Bulut, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini göğsünden, babasını ise karın boşluğundan yaraladı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri Hüsne-Nihat Bulut çiftçini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


İbrahim Bulut 7 Haziran 2016'da Gümüşhane’nin Torul ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan jandarma er Salih Bulut’un kardeşiymiş.

Ağır yaralanan anne ve baba ameliyata alındı. Bulut çifti, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedaviye altında tutuluyor. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

 
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