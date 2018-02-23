Yılın rengi moru makyajınıza taşıyın



Dudaklarda mor cazibesi



Tırnaklar iddialı olacak



Makyajınıza ışıltı katın

Elif Bayram

2018 yılının rengi mor; içinde lüks, gizem ve asalet barındırıyor. Kıyafetten, dekorasyona birçok alanda gördüğümüz mor ve tonları, makyajda da oldukça gözde. Inglot’un morun her tonuna sahip makyaj malzemeleriyle 2018 yılı makyaj renklerine uyabilirsiniz.Mor rengin üç farklı tonunu barındıran Freedom system rainbow eyeshadow 128, isteğe bağlı olarak tek ya da karıştırılarak kullanılabiliyor. Simli, sedefli ve mat seçenekleriyle trend bir göz makyajı elde edebilirsiniz. Colour Play Mascara 04 Purple ile de kirpiklerinizi belirginleştirerek, hacim verebilirsiniz. Suya karşı dayanıklı Amc Eyeliner Gel 83’ü ister eyeliner, ister makyaj bazı olarak kullanarak, tüm göz kapağınızda uzun süre dayanan ihtişamlı bir mor etkisi yaratabilirsiniz.Dudaklarınızda HD Lip Tint Matte 19 kullanarak mat bir görünüm elde edebilirsiniz. İçeriğindeki argan yağıyla kuruluk etkisi yaratmayan ruj, kalıcı bir etkiye sahip. Avokado ve macademia yağı içeren Lipstick Matte 440 da mat bir görünüm elde edebileceğiniz diğer bir alternatif olacak. Tercihiniz parlak bir görünüm ise; Slim Gel Lipstick 66 tam size göre. Vitamin E, jojoba yağı ve avokado yağı içeriyor.Nefes alan oje olarak bilinen O2M Breathable Nail Enamel 694 ile tırnaklarınızda mor bir etki yaratabilirsiniz. Geliştirilmiş polimer yapısıyla tırnağa hava, su ve buhar geçişini engellemeyen bir yapıya sahip olan seride O2M, tırnak yüzeyinde nano gözenekler oluşturuyor ve bu gözenekler sayesinde geçiş sağlanıyor. Nail Enamel 835 de tercih edebileceğiniz diğer bir alternatif olacak.Gözlere, dudaklara, yüze ve tırnaklara uygulanabilen Amc Pure Pigment Eyeshadow 112 ve 113 seçenekleriyle makyajınıza mor bir ışıltı katmanızı sağlayacak. Toz halinde bulunan ürün, Duraline ile karıştırılıp uygulanabiliyor.Inglot Freedom system rainbow eyeshadow 128 Fiyatı: 25 TLInglot Colour Play Mascara 04 Purple Fiyatı: 45 TLInglot Amc Eyeliner Gel 83 Fiyatı: 65 TLInglot HD Lip Tint Matte 19 Fiyatı: 75 TLInglot Lipstick Matte 440 Fiyatı: 55 TLInglot Slim Gel Lipstick 66: 40 TLInglot O2M Breathable Nail Enamel 694 Fiyatı: 55 TLInglot Nail Enamel 835 Fiyatı: 30 TLInglot Amc Pure Pigment Eyeshadow 112 Fiyatı: 60 TL