Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası

DİREKT OYANAMA ŞANSI VAR

Erdinç Şahin

’in, devre arasında’nın yerine forvet hattı için’i transfer etmek istemesi, Fenerbahçe’de sıkıntı yaratabilir. Real’in, Kane için 180 milyon Euro artı Gareth Bale’i gözden çıkardığı iddiası gerçeğe dönüşürse, Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye kiralarken sözleşmesine özel madde koydurttuğu Vincent Janssen’i geri çağırma ihtimalinin ortaya çıkacağı öğrenildi.Bu durum Sarı-Lacivertliler’de endişe yaratırken, gelişmelerin de yakından izlendiği öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen bu geri çağırma meselesinde İngiliz temsilcisinin, böyle bir girişimde bulunmayacağı belirtilmişti.Hatta Janssen de, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmak istediğini net bir şekilde vurgulamıştı. Ancak şu anki durumda Tottenham, reddedilmeyecek bir rakamı kabul ederse, Janssen’in de Ada’da direkt oynama şansı olacak. Eğer böyle olursa, Hollandalı yıldızın geri dönme konusuna daha sıcak bakma olasılığı ortaya çıkıyor.