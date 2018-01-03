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Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası

Eğer Real Madrid, Tottenham’dan süperstar Harry Kane’i kadrosuna katmayı başarırsa, İngiliz ekibinin de Fenerbahçe’ye kiralık gönderdiği Janssen’i geri çağırma maddesini devreye sokacağı öne sürüldü.

Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası
İspanyol devi Real Madrid’in, devre arasında Karim Benzema’nın yerine forvet hattı için Tottenham’dan Harry Kane’i transfer etmek istemesi, Fenerbahçe’de sıkıntı yaratabilir. Real’in, Kane için 180 milyon Euro artı Gareth Bale’i gözden çıkardığı iddiası gerçeğe dönüşürse, Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye kiralarken sözleşmesine özel madde koydurttuğu Vincent Janssen’i geri çağırma ihtimalinin ortaya çıkacağı öğrenildi.

Bu durum Sarı-Lacivertliler’de endişe yaratırken, gelişmelerin de yakından izlendiği öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen bu geri çağırma meselesinde İngiliz temsilcisinin, böyle bir girişimde bulunmayacağı belirtilmişti. 
 

DİREKT OYANAMA ŞANSI VAR


Hatta Janssen de, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmak istediğini net bir şekilde vurgulamıştı. Ancak şu anki durumda Tottenham, reddedilmeyecek bir rakamı kabul ederse, Janssen’in de Ada’da direkt oynama şansı olacak. Eğer böyle olursa, Hollandalı yıldızın geri dönme konusuna daha sıcak bakma olasılığı ortaya çıkıyor.             

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