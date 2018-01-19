Yıllarını sanata adayan Nalan Varol Müge Anlı'da kanser olduğunu açıkladı



NALAN VAROL: EV KİRAMI ÖDEYEMİYORUM, TEDAVİ OLAMIYORUM

Elif Bayram

Türk Sanat Müziği denilince akla gelen isimlerden biri olankanser hastalığıyla baş ediyor. Zor durumda olduğunu söyleyen ve Ankara'da yaşayan Nalan Varol,programına katılarak yardım çağrısında bulundu.Annem başkasıyla evlenince üvey babamla kalmamak için 14 yaşında evlendim. Daha doğrusu annem istedi evlenmemi. Uzun zamandır çalışamıyorum. Şimdi çok zor durumdayım hatta kiramı bile ödeyemiyorum. 10 sene önce kansere yakalandım. Sonra tam atlattım derken yine tekrarladı. Yalnızım, parçalanmış bir ailenin kızıyım. Ayrıca hastalığım için bile tedavi olamıyorum.Çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Kadın Sığınma Evi'nde kaldım. Kanserden dolayı engelli maaşı alıyorum ama yetmiyor. Durumu çok iyi olan insanlar, sanatçı arkadaşlar, ben onlardan yardım bekliyorum. Belki toparlanırım."