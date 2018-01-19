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Yıllarını sanata adayan Nalan Varol Müge Anlı'da kanser olduğunu açıkladı

Bir zamanların aranan sanatçısı, yıllarca TRT'de çalışan Nalan Varol, Müge Anlı'nın programına katıldı ve kanser olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

19 Ocak 2018, Cuma 14:02
Yıllarını sanata adayan Nalan Varol Müge Anlı'da kanser olduğunu açıkladı
Türk Sanat Müziği denilince akla gelen isimlerden biri olan Nalan Varol kanser hastalığıyla baş ediyor. Zor durumda olduğunu söyleyen ve Ankara'da yaşayan Nalan Varol, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım çağrısında bulundu. 


NALAN VAROL: EV KİRAMI ÖDEYEMİYORUM, TEDAVİ OLAMIYORUM


Nalan Varol Müge Anlı'nın programında şunları söyledi:

"Annem başkasıyla evlenince üvey babamla kalmamak için 14 yaşında evlendim. Daha doğrusu annem istedi evlenmemi. Uzun zamandır çalışamıyorum. Şimdi çok zor durumdayım hatta kiramı bile ödeyemiyorum. 10 sene önce kansere yakalandım. Sonra tam atlattım derken yine tekrarladı. Yalnızım, parçalanmış bir ailenin kızıyım. Ayrıca hastalığım için bile tedavi olamıyorum.



Çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Kadın Sığınma Evi'nde kaldım. Kanserden dolayı engelli maaşı alıyorum ama yetmiyor. Durumu çok iyi olan insanlar, sanatçı arkadaşlar, ben onlardan yardım bekliyorum. Belki toparlanırım."




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