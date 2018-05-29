Yıllık faiz yükseldi, kazanç kapısı aralandı

Hamide HANGÜL / POSTA

Dolardaki artışa ‘dur’ demek için Merkez Bankası’nın aldığı yüzde 3 faiz artırım kararı mevduat faizlerine yansıdı. Birçok banka Cuma gününden itibaren mevduat faizi tarifesini yükseltti. Büyük bankalar yüzde 15.50’den başlayan faizlerle piyasadan para toplamaya çalışırken bazı bankalar kapıyı yüzde 16 ila yüzde 16.50’den açıyor.

KAMPANYALAR DEVREDE

Özellikle yeni müşteriler yüksek faiz fırsatından yararlanabiliyor. ‘Hoş geldin’ adı altında düzenlenen kampanya ile hesabını taşıyan ya da yastık altındaki parasını ilk kez bankaya yatıranlara ödenen faizler yüksek oluyor. Merkez Bankası’na göre; hesaplardaki 194 milyar lira vadesiz hesaplarda. 1 günün bile önemi var, paranızı boşta bekletmeyin.

DOLARDA YÜZDE 4.5

Piyasadaki aylık vadeli mevduat faizinin tabanı 13, tavanı ise yüzde 16 ile yüzde 16.50 civarında. Bir başka ifadeyle aynı paradan farklı bankadan daha fazla garanti gelir elde etmek mümkün. ‘İlle de dolar olsun’ diyenler de vadeli döviz veya altın hesabı açtırabilir. Dolar hesabı açtırana yüzde 4.5, euro hesabı açtırana yüzde 2, altın hesabı açtırana ise yüzde 2.75’e varan faiz ödeniyor.

PAZARLIKLA ARTIR

100 bin liraya kadar mevduata devlet garantisi var. Parayı istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Ayrıca bankaların ilan ettiği faizin (tabela faizi) dışında ‘tezgah altı’ olarak tabir edilen faiz de var. Bankalarla pazarlık yaparak 1-2 puan yüksek faiz sağlanabilir. Şu anda nakit kral. Yurtdışından kaynak bulmak da maliyetli. Yani müşterinin eli kuvvetli.

VADE UZAKÇI VERGİ DÜŞÜYOR

Vadeli hesaplardaki paranın çoğu 1-3 ay vadelerde tutuluyor. Çünkü bankaların çoğu 32-45 gün vadeler için daha yüksek faiz ödüyor. Normalde 6 aya kadarki vadeli mevduattan elde edilen gelirden yüzde 15 vergi kesiliyor. Vade 6 ay-1 yıl arasındaysa bu vergi yüzde 12’ye düşüyor. 1 yıl ve üzerinde ise yüzde 10 vergi var.