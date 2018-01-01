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Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler 2 bombası

Yılmaz Erdoğan, senaryo aşamasını bitirdiği ‘Organize İşler’in ikincisini çekmek için hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor

01 Ocak 2018, Pazartesi 13:07
Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler 2 bombası
Cadde'nin haberine göre, Ata Demirer ve Demet Akbağ’ı kadroya alan Yılmaz Erdoğan’ın, Cem Yılmaz’la da anlaştığı öğrenildi.


YILMAZ ERDOĞAN ÖZGÜ NAMAL'A DA TEKLİF GÖTÜRDÜ


Yılmaz Erdoğan’ın, kendisi gibi Köyceğiz’de yaşayan, ilkinde Umut Ocak rolüyle kamera karşısına geçen Özgü Namal’a da teklif götürdüğü konuşuluyor.


FİLM BEŞ ŞEHİRDE ÇEKİLECEK


Şubatta başlaması planlanan film, İstanbul, Muğla ve İzmir başta olmak üzere beş şehirde çekilecek.



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