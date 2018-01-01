Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler 2 bombası

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Yılmaz Erdoğan, senaryo aşamasını bitirdiği ‘Organize İşler’in ikincisini çekmek için hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor
Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı
Emel Sayın: Tarık Akan'a iyi ki aşık olmuşum
Cem Yılmaz yine saçlarını kazıttı
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli okul arkadaşı çıktı
Teoman: Hedefim yok, hayat sıkıcı
Ünlü isimlerin değişimleri
Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi
Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan'la öpüşme rekoru
Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın romantik düeti O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
Aleyna Tilki’ye ‘maymun’ benzetmesi davalık oldu
Pelin Batu evleniyor
Trump'tan 'İran' paylaşımı
Üzerine televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro
Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu