Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler 2 bombası



YILMAZ ERDOĞAN ÖZGÜ NAMAL'A DA TEKLİF GÖTÜRDÜ



FİLM BEŞ ŞEHİRDE ÇEKİLECEK

Cem Yılmaz yine saçlarını kazıttı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli okul arkadaşı çıktı

Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)

Elif Bayram

Cadde'nin haberine göre,kadroya alanda anlaştığı öğrenildi., kendisi gibi Köyceğiz’de yaşayan, ilkinde Umut Ocak rolüyle kamera karşısına geçenda teklif götürdüğü konuşuluyor.Şubatta başlaması planlanan film,başta olmak üzere beş şehirde çekilecek.