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Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in ayrılık sınırı 28 gün

Belçim Bilgin, 9 yaşındaki oğlu Rodin ile 2 yıldır Londra'da yaşıyor. Eşi Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de. Belçim Bilgin ''Rodin'in babasız kalabilme sınırı 28 gün. Sonra saldırgan oluyor. Bu nedenle Yılmaz, 28 günde bir Köyceğiz'den Londra'ya geliyor'' dedi

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in ayrılık sınırı 28 gün
PAZAR POSTASI

Belçim Bilgin ile eşi Yılmaz Erdoğan 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyor. Belçim Bilgin oğulları Rodin (9) ile Londra'da. Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de.

Belçim Bilgin ''Rodin'in babasız kalabilme sınırı 28 gün. Sonra agresif oluyor. Bu nedenle Yılmaz ile 28 günde bir Köyceğiz-Londra arası seyahat ediyoruz'' dedi.



BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

31 Ocak 1983'te Ankara’da doğdu. Şeyh Sait İsyanı'nı başlatan Şeyh Sait'in torunu. İlkokulu Ankara'da okudu. Ortaokul ve liseye İskenderun'da devam etti. 2002'de Hacettepe Üniversitesi'nde bilgi-belge yönetimi okumaya başladı. Çocuk yaşlardan itibaren tiyatrocu olmak istedi. O yüzden sinema eğitimi almak için Paris'e yerleşti.

İki yıl Paris'te yaşadıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan ile tanıştı. Bu tanışma hayatının dönüm noktası oldu. Kendi ifadesiyle, ''Ya sinema okuyacaktım ya aşkı seçecektim'' diyor.

Ve aşkı seçip, 2006'da Yılmaz Erdoğan ile hayatını birleştirdi.

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