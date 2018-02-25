Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in ayrılık sınırı 28 gün

PAZAR POSTASI

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin: Yılmaz ilk aşkım

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan ayrılık dedikodularına inat el ele!

Çiğdem Saltık

ile eşi2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyor.oğulları Rodin (9) ile Londra'da.ise Köyceğiz'de.''Rodin'in babasız kalabilme sınırı 28 gün. Sonra agresif oluyor. Bu nedenle Yılmaz ile 28 günde bir Köyceğiz-Londra arası seyahat ediyoruz'' dedi.31 Ocak 1983'te Ankara’da doğdu. Şeyh Sait İsyanı'nı başlatan Şeyh Sait'in torunu. İlkokulu Ankara'da okudu. Ortaokul ve liseye İskenderun'da devam etti. 2002'de Hacettepe Üniversitesi'nde bilgi-belge yönetimi okumaya başladı. Çocuk yaşlardan itibaren tiyatrocu olmak istedi. O yüzden sinema eğitimi almak için Paris'e yerleşti.İki yıl Paris'te yaşadıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan ile tanıştı. Bu tanışma hayatının dönüm noktası oldu. Kendi ifadesiyle, ''Ya sinema okuyacaktım ya aşkı seçecektim'' diyor.Ve aşkı seçip, 2006'da Yılmaz Erdoğan ile hayatını birleştirdi.