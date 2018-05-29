HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Londra’da yaşayan eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin’in yanına gittiğini söyleyen yönetmen, kızı Berfin’in popçu Edis’le aşk yaşadığı haberlerini hatırlatan muhabirlere, “La gidin oğlum” diye çıkıştı.

*Edis ve Berfin iki gün önce böyle görüntülendi...

'FİLMDE CEM DE ŞAHAN DA YOK'

Yılmaz Erdoğan , oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral’ın olacağı kesinleşen ‘Organize İşler 2’ ile ilgili sorular üzerine ise “Filmde Cem de Şahan da yok.

Çekimlere seçim sonrası başlayacağız” açıklamasını yaptı.



