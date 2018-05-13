Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 2005 yapımı 'Organize İşler'in devam filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

Filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Ekibe son olarak Ezgi Mola ile Okan Çabalar dahil oldu.

Ezgi Mola 'Organize İşler 2'de Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Bu yaz çekimleri yapılacak filmde oynayacak üç isim: Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar







